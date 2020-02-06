Армения проведет референдум об отставке членов конституционного суда страны

Парламент Армении вынес на референдум проект изменений в конституцию, который предполагает отставку большинства членов конституционного суда.

Поддержали проект решения 88 депутатов, против оказались 15, передает РИА «Новости».

Проект поправок разработала фракция «Мой шаг». Предполагается прекратить полномочия председателя и членов КС, которые были назначены до конституционной реформы 2015 года. Таким образом, изменения не затронут лишь двух членов КС из девяти – Ваге Григоряна и Армена Диланяна.

Семь остальных, в том числе председатель Грайр Товмасян, стали членами КС в соответствии с положениями основного закона в редакции 1995 и 2005 годов.

Это решение не поддержала оппозиционная фракция «Светлая Армения». Представители оппозиции от «Процветающей Армении» в голосовании не участвовали.

Глава фракции правящей партии «Мой шаг» заявил, что референдум по конституционным реформам может пройти в конце марта – начале апреля.

Напомним, в сентябре в Армении начался процесс прекращения полномочий главы Конституционного суда Грайра Товмасяна, который допустил дисциплинарные нарушения и конфликт интересов.