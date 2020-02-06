Эксперты: Инновационный рост России ограничивает отсутствие квалифицированных рабочих

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6 февраля, четверг  |  Последнее обновление — 22:05  |  vz.ru
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Заражение Белоруссии русофобией не должно остаться без ответа

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В Белоруссии резко сократилось количество сторонников союза с Россией − таких теперь всего 40%, причем настроения в обществе изменились всего за полгода. Это может быть прямым следствием новой информационной политики Лукашенко, обвиняющего Россию во всех смертных грехах. В долгосрочной перспективе это грозит РФ серьезными проблемами, которые проявляются уже сейчас. Подробности...
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Коронавирус усилился птичьим гриппом

Основное «достоинство» птичьего гриппа – им действительно очень сложно заразитьсяФото: REUTERS/Luc Gnago
Внезапная вспышка высокопатогенного птичьего гриппа в Китае вызвала у одних людей новые панические атаки. Другим напомнила о том, как без особых последствий закончились эпидемии прошлых лет, из-за которых в мире тоже вводился карантин и ограничения на передвижения. Может ли птичий грипп умножить угрозу, исходящую от коронавируса? Подробности...
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Провал импичмента открыл Трампу дорогу в вечность

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Попытка импичмента Дональда Трампа, затеянная Демократической партией, предсказуемо провалилась в Сенате Конгресса. Успех не только укрепил позиции действующего президента, но и усилил старт его предвыборной кампании. Будет ли Трамп, находясь в позиции силы, мстить своим противникам, и сможет ли теперь хозяин Белого дома поступать по своему усмотрению в отношениях с Кремлем и приехать в Москву на 75-летие Победы? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

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Западная демократия превращается в пародию

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Мы должны не молиться на демократию, а воспринимать ее как инструмент согласования внутренних противоречий. И оценки этого инструмента зависят исключительно от его эффективности. Подробности...
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Во-первых, человек – существо не просто стадное, а теряющее остатки рассудка в этом стаде. Во-вторых, государства, которые не относятся серьезно к этому феномену социального психоза – просто не выживают. Подробности...
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              Эксперты: Инновационный рост России ограничивает отсутствие квалифицированных рабочих

                 6 февраля 2020, 21:48
              Фото: kremlin.ru
              Текст: Оксана Борисова

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              В России не хватает квалифицированных рабочих, а студенты колледжей должны проходить обучение на современной технике, которую могут обеспечить только заинтересованные в будущих специалистах предприятия. В высшем образовании также необходима синергия образования и бизнеса, считают эксперты, комментируя заседание президиума Госсовета и Совета по науке и образованию.

              Профессор факультета коммуникаций медиа и дизайна департамента интегрированных коммуникаций ВШЭ Александр Шпунт назвал одним из главных ограничителей для инновационного роста России отсутствие квалифицированных рабочих. Несмотря на то, что колледжи ежегодно выпускают около миллиона специалистов, вакансии специалистов среднего звена не закрываются. Это происходит потому, что выпускники либо вообще не умеют работать на нужном оборудовании, либо их обучали на технике, которая была на производстве лет 30 назад, считает эксперт.

              «Мы не можем устранить эту проблему, просто дав колледжам деньги на новое оборудование. Чтобы процесс заработал, нужно, чтобы бизнес был замотивирован вкладываться в колледжи, нужно изменить законодательство, чтобы бизнес мог тратить деньги на это не из своей прибыли. Именно для обсуждения таких вопросов и нужен Госсовет», – сказал Шпунт в разговоре с «ФедералПресс».

              Основное внимание на заседании было уделено вопросам соответствия системы среднего профессионального и высшего образования требованиям экономики, ожиданиям государства и общества.

              «Сам подход абсолютно правильный. Идее взаимосвязи производства, образования и человека нет альтернативы. По-другому не получится. Сейчас образование – это какая-то странная структура, которая за государственные деньги создает кого-то, кто неизвестно – нужен или не нужен, и кто они вообще такие. Это не значит, что образование плохое. Это значит, что оно никак не ориентировано. Образование не является частью рынка образования. Образование – это главный рыночный субъект, поступающий в вузы, а не выпускник. И тоже не важно, какой выпускник – жизнь вуза от этого никак не меняется», – рассказал агентству Regnum директор Института региональных проблем (ИРП) Дмитрий Журавлев.

              По его словам, прошедшее заседание – это попытка превратить подготовку специалистов в часть рыночной экономики. «Другой вопрос, что это непросто будет сделать. Почему, собственно, это должен делать предприниматель? Он и так специалиста получает автоматом. Чего ему утруждаться? Да, крупные компании, связанные с высокотехнологичным производством, готовят собственные кадры. Но это вопрос выбора их стратегии. Они считают, что лучше чуть больше потратить, но получить гарантированного специалиста. Это их подход. Но обязанности у них об этом нет. Просто, как крупные компании, они понимают, что лишние затраты иногда приносят большую прибыль», – отметил Журавлев.

              Он указал, что сейчас работодатели, как правило, считают, что молодые специалисты все равно придут к ним из-за отсутствия другой работы в регионе. «Зачем я должен платить, например, какому-нибудь Нижегородскому университету, который выпускает великолепных специалистов по техническим специальностям, если в миллионном Нижнем Новгороде можно пойти либо на государственную службу, либо в крупную компанию, и никаких других предложений нет. И этот аспект надо дорабатывать. И это, наверное, даже не задача Госсовета, а скорее, задача соответствующих министерств», – подчеркнул эксперт.

              Он уверен, что для среднего бизнеса нужно снижать налоги в пропорциональном объеме к тем средствам, которые они вкладывают в своих будущих специалистов. «Это надо направить и развить. И это единственная точка, которая действительно нуждается в развитии», – подчеркнул генеральный директор ИРП.

              Журавлев приветствует подключение к этой системе среднего специального образования. «Среднее специальное образование у нас всегда существовало по принципу «как-нибудь само вырастет». А оно само не вырастет. Высококвалифицированных рабочих сейчас не только в России, но и в мире сейчас меньше, чем высококвалифицированных людей с высшим образованием», – считает эксперт.

              В свою очередь руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем (ИРП) Петр Кирьян указал на то, что Госсовет модифицируется и каждый раз «происходит заседание в разном формате». «В данном случае была предварительная работа рабочих групп с участие губернаторов. Обсуждались текущие проблемы, я бы так сказал, даже были замечания некоторым губернаторам по поводу ввода в работу новых садов, школ», – сказал Кирьян в разговоре с «Газетой.ру».

              Он назвал значимым то, что было проговорено место и функционал региональных вузов в системе подготовки кадров и научной работы. В ближайшие пять-семь лет эти научные центры будут формироваться как межвузовские с активной программой научного обмена или технологических платформ.

              Эксперт назвал более значимым для регионов развитие системы заказа на подготовку специалистов на бюджетные места. «Для этого бюджетные места наращиваются. Это будет разный набор идти. Там оговорены медицинские специальности, это будет функционал социального сектора в широком смысле. Это и преподавательская деятельность, и работа в госструктурах», – перечислил Кирьян.

              Он ожидает, что это будет не модифицированное воспроизведение советской модели, а околорыночная модель, «то есть человек зачисляется на бюджетное место, но с контрактом на работу в регионе по месту обучения N количество лет». «Как правило, это очень эффективный механизм, применительный именно к тому, чтобы региональные кадры пополнялись, и был резерв», – подчеркнул Кирьян.

              Напомним, что, в четверг на заседании президиума Госсовета и Совета по науке и образованию Владимир Путин призвал ликвидировать вузы-пустышки в России, заметив, что «таких еще достаточно».

              Также, говоря о внедрении системы распределения в вузах, президент заявил, что не видит в ней смысла, поскольку «обязаловка» ничего не решит.

              По словам главы государства, крайне важно улучшать кадровый потенциал в субъектах России, чтобы развитие страны проходило более эффективно.

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