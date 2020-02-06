Лукашенко прилетел в Сочи

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию, где в пятницу проведет встречу с российским лидером Владимиром Путиным.

Самолет Лукашенко сел в аэропорту города Сочи, сообщает «БелТА».

Ранее Лукашенко сообщал, что 7 февраля планирует встретиться с Путиным. В Кремле назвали темы переговоров двух лидеров.

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