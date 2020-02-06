В Кургане открыли региональный центр Президентской библиотеки имени Ельцина

В Курганской областной научной библиотеке открылся региональный центр Президентской библиотеки имени Бориса Ельцина.

Центр представляет собой удаленный электронный читальный зал с 20 компьютерами, где одновременно могут работать 20 человек, пишет «Российская газета». С помощью техники читатели могут пользоваться фондами президентской библиотеки. В принципе, попасть в фонды можно и с домашнего компьютера, однако полнотекстовые издания не доступны при обычной регистрации пользователя. Центр имеет больше полномочий на просмотр ресурсов.

«Открытие электронного зала – большой шаг, – подчеркнула директор областной универсальной научной библиотеки имени Югова Наталья Катайцева. – Любой житель может теперь в интерактивном режиме работать на тех мероприятиях, которые проводит Президентская библиотека в Санкт-Петербурге, пользоваться всеми ее ресурсами».

По словам директора по связям с общественностью Президентской библиотеки Алексея Воробьева, открытие электронного зала стало очередным этапом развития региональной сети Президентской библиотеки, поскольку в УФО все субъекты подключены и являются теперь региональными центрами. Вместе с коллегами из «юговки» они активно ведут с 2017 года оцифровку краеведческих документов и пополняют краеведческую цифровую коллекцию Курганской области. К этим документам имеют доступ теперь все субъекты РФ, а также жители за рубежом.

На базе электронного читального зала планируется проводить экскурсии, выставки, мультимедийные уроки, видео-лекции, конференции, круглые столы, обучающие семинары для взрослых и детей. Как отмечалось на церемонии открытия, особенно ценно то, что открытие центра позволит пополнять региональную коллекцию Курганской области на национальном портале. Сейчас в разделе региона размещено 24 документа.

Открытие библиотеки совпало с днем рождения Курганской области.