В Нижегородской области ко Дню Победы создадут 75 граффити-портретов ветеранов войны

Важно, чтобы нижегородцы знали ветеранов войны в лицо и могли лично пообщаться с ними, пока есть такая возможность. С этой целью в нижегородских дворах создаются граффити-портреты живых ветеранов ВОВ, рассказала газете ВЗГЛЯД организатор проекта «Образ Победы» Мария Самоделкина.

«Прямо напротив окон жителей-ветеранов мы рисуем их портреты. Горожане должны знать, что рядом с ними живут легендарные личности, которых можно поблагодарить за мирное небо над головой и просто узнать об их подвигах, наградах», – пояснила Самоделкина.

Стоит отметить, что первое граффити с изображением участника Великой Отечественной войны уже появилось в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Оно посвящено Леониду Жукову, который участвовал в воздушно-десантной операции по освобождению Киева, воевал в Польше, Венгрии, Австрии, Чехословакии.

Проект «Образ Победы» реализовывается Нижегородским региональным отделением Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы». Сам проект направлен на сохранение исторического наследия России и приурочен к открытию Года Памяти и Славы в Нижегородской области.

Также волонтеры занимаются общей визуализацией Великой Отечественной войны. «Например, в нижегородском Кремле на одном из зданий появилось изображение, олицетворяющее радость от встречи победителя, вернувшегося с войны. Его автор – профессиональный граффитист Василий Куклев», – продолжила собеседница. Она добавила, что подобная тематика будет фигурировать во всех 52 муниципальных районах Нижегородской области, и к маю 2020 года в регионе должно появиться 75 граффити, посвященных 75-летию Победы.

Кроме того, в ходе проекта создаются изображения известных личностей Нижегородской области. Это направление реализуется не только в связи с Великой Отечественной войной, но и в связи с 800-летием Нижнего Новгорода. «На Нижне-Волжской набережной уже разрисовали некоторые стены. Мы будем продолжать в том же духе и популяризировать наших героев», – заключила Самоделкина.

Ранее стало известно, что в подготовке и проведении празднования 75-летия Победы примут участие более 100 тысяч волонтеров. Об этом сообщила глава движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова.