В организации праздновании 75-летия Победы помогут более 100 тыс. волонтеров

В подготовке и проведении празднования 75-летия Победы окажут помощь более 100 тыс. волонтеров, сообщила глава движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова.

«Мы подготовим свыше 100 тыс. человек, причем это будут команды, которые будут помогать не только в субъектах РФ, но за рубежом. На сегодняшний день к нам присоединились добровольцы из 45 стран мира: Австралия, Великобритания, Нидерланды, Турция, Эстония, Польша и другие», – сказала она, передает ТАСС.

По словам Амельченковой, каждый волонтер пройдет соответствующую подготовку, которая будет состоять из нескольких тематических блоков.

«Первый блок общий, здесь мы расскажем, кто такой волонтер, чем он занимается, какими навыками должен обладать. Второй блок – исторический, здесь совместно с коллегами из Российского исторического и Российского военно-исторического обществ мы подготовили курс по истории Великой Отечественной и Второй мировой войн. Там будет специальный курс по восстановлению истории семьи, мы расскажем, как собрать информацию, в какие архивы обращаться», – отметила руководитель «Волонтеров Победы».

Кроме того, каждый волонтер будет обладать навыками в организации мероприятий. «У нас будет специальный курс, посвященный тому, как помогать ветеранам <...> Мы подготовили 30 федеральных мероприятий и более тысячи мероприятий регионального и муниципального уровней, 12 проектов «Волонтеров Победы» вошли в федеральный план Года памяти и славы», – подчеркнула Амельченкова.

Она также дала старт конкурсу «Послы Победы», который в этом году впервые вышел на международный уровень. В рамках конкурса ведется отбор лучших волонтеров, которые 9 мая будут помогать в проведении парада на Красной площади и акции «Бессмертный полк».

«Сегодня мы хотим дать старт нашему традиционному конкурсу, который называется «Послы Победы». Он проводится с 2015 года, мы отбираем лучших волонтеров для того, чтобы они приехали 9 мая в Москву и помогли в организации парада Победы и Бессмертного полка на Красной площади. Впервые мероприятие вышло на международный уровень, в этом году нашими добровольцами могут стать представители разных государств», – сказала Амельченкова, передает РАПСИ.

По словам организаторов, для того, чтобы принять участие в конкурсе, нужно заполнить соответствующую анкету и выполнить конкурсное задание на портале волонтерыпобеды.рф. Участвовать в конкурсе может гражданин любого государства в возрасте от 18 до 35 лет.