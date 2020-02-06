Следствие заявило о связи обвиняемого в убийстве Япончика с «вором в законе» Махо

Обвиняемый в убийстве Вячеслава Иванькова (Япончика), как полагает следствие, связан с криминальным авторитетом Махо, об этом заявили в зале Басманного суда.

«Имеются связи с «вором в законе» Ильей Симония по прозвищу Махо», – передает РИА «Новости» слова судьи Натальи Дударь.

Шадания в суде заявил, что уже был ранее дважды судим – в 1998 году за незаконный оборот наркотиков, а в 2013 году – за кражу.

Срок следствия по убийству Япончика продлен до 1 мая.

Ранее в четверг Следственный комитет предъявил обвинение Шадании.

Летом 2009 года Япончика на выходе из ресторана в Москве тяжело ранил снайпер, через несколько месяцев пострадавший скончался. Рядом с местом убийства нашли автомобиль с двумя автоматами и шестью магазинами к ним.