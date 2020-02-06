В Крыму анонсировали мегапроект по водоснабжению Симферополя

В Крыму запланирован мегапроект, связанный с изменением системы наполнения Межгорного водохранилища, сейчас изучается возможность его реализации, заявил глава государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма Игорь Вайль.

По словам Вайля, планируется приступить к разработке технико-экономического обоснования по наполнению Межгорного водохранилища, передает РИА «Новости».

«Это мегапроект. И если действительно ТЭО (технико-экономическое обоснование) подтвердит целесообразность и наличие этого водного ресурса в реках Альма, Бельбек, Марта, то тогда будет разрабатываться проект, чтобы это буферное водохранилище, которое всегда спасало Симферополь в безводье, мы наполняли, и вообще всякие опасения пропадут по обеспечению Симферополя», – сказал Вайль.

Ранее, по его словам, водохранилище наполняли по системе Северо-Крымского канала два раза в год.

«По результатам технико-экономического обоснования будут сделаны соответствующие выводы и будем докладывать руководству республики о принятии или непринятии данного проекта», – сказал глава госкомитета.

Ранее ученый назвал «вышибанием денег» новые идеи по водоснабжению Крыма.

До этого власти Крыма заявили, что рассматривают возможность накапливать в русле пустующего Северо-Крымского канала воду из впадающих в Черное море рек полуострова.