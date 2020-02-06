Сторонников Навального уличили в распространении фейков о коронавирусе

Юрист и член Общественной палаты Илья Ремесло обратил внимание на сотрудничество сторонников Алексея Навального с украинцами при распространении фейковых сообщений о коронавирусе в России.

«У украинских террористов-фейкометчиков нашлись и союзники в России. Ими оказались … сотрудники штаба Навального», – написал Ремесло в Facebook.

В частности, юрист обратил внимание на новость портала 72.ru, из которой следует, что пациентку тюменской областной инфекционной больницы вместе с больным гриппом ребенком отправили домой из-за того, что учреждение перешло на особый режим работы после сообщений о коронавирусе.

Эту новость распространил в соцсетях паблик «Команда Навального. Тюмень». «В ней сотрудники Алексея Анатольевича несут нам «правду» о том, какая несовершенная у нас медицина – «все разворовали, мы все умрем» и так далее. Никаких фактов по существу в заметке не приводится – ведь стоит задача сделать вброс, сыграть на эмоциях, посеять беспокойство в массах», – пишет Ремесло.

Юрист также обратил внимание, что лайки данному посту поставили много граждан Украины, в том числе Вадим Кузнецов, Макс Иванов, Виктор Медведев, Павел Гришин и Олег Аникин.

«Что это, простое совпадение – или же совместная работа навальнистов и украинцев, чтобы посеять панику среди граждан России? Напомню, что ранее Навального уже ловили за руку на сотрудничестве с украинцами, которые помогали ему продвигать в соцсетях «протесты против пенсионной реформы». Видимо, и сейчас повторяется тот же сценарий, Алексей Анатольевич и его сотрудники пробивают очередное дно», – добавил Ремесло.

Ранее в четверг Ремесло сообщил о распространении в мессенджерах фейковых сообщений о якобы быстром распространении китайского коронавируса в России, при этом авторы этих сообщений живут на Украине.

Тем временем число заразившихся коронавирусом нового типа 2019-nCoV в Китае превысило 28 тыс. человек, количество летальных исходов достигло 563 случаев, 1153 человека выздоровели. По подсчетам ВОЗ, на борьбу с дальнейшим распространением коронавируса потребуется 675 млн долларов.