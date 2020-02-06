Россиян предупредили о рассылаемых украинцами фейках об «эпидемии» коронавируса

Юрист и член Общественной палаты Илья Ремесло сообщил о распространении в мессенджерах фейковых сообщений о якобы быстром распространении китайского коронавируса в России, при этом авторы этих сообщений живут на Украине.

Ремесло увидел сходство между ситуацией с рассылкой фейковых сообщений о распространении коронавируса в России и появлением ложных сообщений о жертвах трагедии в торговом центре «Зимняя вишня» весной 2018 года.

«Вы, наверное, уже обратили внимание, как в российских соцсетях и мессенджерах распространяется истерика по поводу коронавируса? Я вот думал, что же мне это напоминает. Да точно же – когда сгорел ТЦ «Зимняя вишня», появилось много «дочерей офицеров», которые бегали по соцсетям с рассказами про сотни и тысячи жертв, создавали специальные аккаунты для наведения паники. Потом внезапно оказалось, что очень многие из «дочерей офицеров» являются гражданами Украины, а главный украинский «пранкер Вольнов» целенаправленно обзванивал морги и сообщал о «сотнях жертв», – написал Ремесло в Facebook.

По его словам, с коронавирусом «повторяется та же история». Так, в WhatsApp и Telegram массово рассылаются однотипные сообщения о якобы заболевших коронавирусом в России. При этом авторы этих сообщений, по словам юриста, проживают на Украине.

«Предлагаю вашему вниманию скриншоты таких типичных «панических сообщений» в чатах Telegram'а Тюмени (где как раз проводится карантин и иные профилактические мероприятия), Томска, Магнитогорска, Краснодара и иных областях России. Общий смысл сообщений «дочери офицера», как сами видите – «у меня уже друзья заболели, пора валить». Отправитель сообщений – внезапно, некто Олег Игнатенко из украинского города Львов», – пишет Ремесло.

Он отметил, что аналогичная ситуация наблюдается и в WhatsApp. «В различных городских и районных чатах массово рассылают панические обращения в духе «а власти скрывают!». Особенно сильное распространение этот паникерский спам получает в родительских чатах, в связи с естественной обеспокоенностью родителей за здоровье своих детей», – добавил юрист.

Кроме того, отметил Ремесло, к распространению фейков подключились и украинские СМИ. Так, украинский «Обозреватель» еще 22 января сообщил о якобы распространении коронавируса в России, в то время как российское правительство сообщило о первых заболевших только 31 января. Кроме того, издание «Украинский мир» сообщило об «эпидемии» коронавируса в России.

Еще одно украинское издание «Диалог» сообщает, что в России якобы готовится к приостановке работы завод «КамАЗ» из-за отсутствия китайских комплектующих. Ему вторит украинское издание «Новое Время», грозя России «эпидемией коронавируса, чьи глобальные экономические последствия ударят по России больше всего ... что явно усилит общественную обеспокоенность».

«Цель всех этих информационных диверсий, как и в случае с «Зимней вишней», ставится совершенно определенная: вбросить фейк, навести панику, запугать. Примерно тем же самым (и из тех же мест) занимаются телефонные террористы, которые «минируют» различные учреждения в России уже третий месяц подряд. Убедительно призываю всех не поддаваться на эту искусственно создаваемую панику. Не стоит играть на руку украинским интернет-террористам, проверяйте любую «шокирующую» информацию, которую встречаете в мессенджерах или соцсетях» – заключил Ремесло.

Тем временем число заразившихся коронавирусом нового типа 2019-nCoV в Китае превысило 28 тыс. человек, количество летальных исходов достигло 563 случаев, 1153 человека выздоровели. По подсчетам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на борьбу с дальнейшим распространением коронавируса потребуется 675 млн долларов.

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