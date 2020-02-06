Россияне стали меньше ездить на Украину

Украинская погранслужба огласила данные о числе граждан России, которые пересекали границу в 2019 году, поток россиян снизился на 10% по сравнению с 2018 годом.

«Зафиксировано некоторое снижение въезда на Украину со стороны россиян по сравнению с 2018 годом – на 7%», – говорится на сайте погранслужбы.

Кроме того, показатель упал на 13% относительно въезда граждан из Белоруссии, на 10% из Венгрии, на 14% из Словакии и Казахстана, на 9% из Нидерландов, на 13% из Испании и на 21% из Бангладеш.

Отмечается, что в 2019 году украинскую границу чаще стали пересекать граждане Польши и Румынии, а по сравнению с 2018 годом граждане Германии, Лихтенштейна, Великобритании, Литвы, Латвии и Швеции.

Напомним, в ноябре 2018 года Украина в связи с военным положением ограничила въезд россиян мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет. За месяц действия военного положения в некоторых областях Украины в страну не пустили более 1,6 тыс. граждан России.

При этом глава МИД Украины Павел Климкин высказывался за постоянное ограничение въезда в страну мужчин – граждан России.