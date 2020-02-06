Корабли СФ провели учения со стрельбой в Норвежском море

Отряд кораблей Северного флота в составе противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» и большого десантного корабля «Кондопога» провели учения в Норвежском море по отражению воздушной атаки условного противника, сообщили в пресс-службе Северного флота.

По сценарию учений, отряд кораблей был атакован авиацией условного противника.

«В ходе учения, которое прошло в южной части Норвежского моря, североморцы отработали стрельбу по воздушным целям артиллерией и зенитным ракетным комплексом «Кинжал», – передает ТАСС сообщение флота.

Корабли «Вице-адмирал Кулаков» и «Кондопога» идут по Норвежскому морю в Североморск. Их прибытие ожидается на следующей неделе.

Напомним, во вторник главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов заявил, что военные моряки снова совершают походы под арктическими льдами.

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