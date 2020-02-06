Составлена самая подробная хроника жизни Петра Великого

Научный руководитель Департамента истории НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге Евгений Анисимов подготовил самое масштабное на собрание фактов о жизни Петра Великого, доступ к интернет-ресурсу могут получить все желающие, сообщила в четверг пресс-служба вуза.

«Всего зафиксировано около 40 тысяч фактов биографии Петра Великого, что позволяет исследователям и всем интересующимся прошлым получить исчерпывающую информацию о Петре Великом и истории России того времени. Жизнь императора расписана буквально по дням: поездки, общение с людьми, участие в мероприятиях и т. д. Кроме того, в биохронике приводится содержание писем, указов, манифестов, резолюций и прочие материалы личной переписки Петра с указанием утраченных или возможно существовавших документов», – передает ТАСС сообщение вуза.

Также ученый подготовил комментарии к собранной им информации, в которых акцентирует внимание на фактах, упущенных другими исследователями. Например, смерть Петра I обычно связывают с урологическими проблемами, а у других источников, у царя отключилась правая часть тела. Как считает Анисимов, скорее всего, это значит, что у него был инсульт, то есть картина болезни сильно меняется.

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