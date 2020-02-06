Власти Уханя признали просчеты в борьбе с коронавирусом

Заместитель секретаря парткома Уханя Ху Лишань публично извинился за недостаточные меры по борьбе с коронавирусом нового типа, пишет South China Morning Post.

«Нам больно, и мы по-настоящему сожалеем в связи с тем, что многие пациенты, зараженные или с подозрением на заражение, не получили надлежащего лечения в больницах (Уханя)», – заявил замсекретаря парткома, передает ТАСС.

Одной из основных проблем Ху Лишань назвал нехватку мест для тяжело больных. «В данный момент существует значительная разница между необходимым и реальным количеством койко-мест в больницах города», – добавил он.

В связи с нехваткой необходимой инфраструктуры в условиях вспышки коронавируса в Ухане правительство Китая постановило возвести две специализированные больницы. Первое медучреждение «Хошэньшань» на 1 тыс. коек было построено 2 февраля в пригороде Уханя. Вторую больницу «Лэйшэньшань» на 1,6 тыс. коек построят в течение 10 дней.

Тем временем эксперты приступили к клиническим испытаниям экспериментального лекарства против коронавируса американской компании Gilead Sciences в больнице китайского города Ухань.

ВОЗ сообщила, что на борьбу с дальнейшим распространением коронавируса 2019-nCoV и защиты уязвимых государств в ближайшие месяцы потребуется 675 млн долларов.

Напомним, число заразившихся коронавирусом нового типа 2019-nCoV в Китае превысило 28 тыс. человек, количество летальных исходов достигло 563 случаев, 1153 человека выздоровели.

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