Приехавших из Китая россиян и украинца не пустили на Бали

Индонезийские миграционные власти запретили въезд на популярный среди туристов остров Бали нескольким иностранцам, включая двух граждан России и гражданина Украины, которые недавно побывали в Китае, сообщили СМИ.

«Мы отказали во въезде 15 иностранным пассажирам, которые побывали в Китае в течение последних 14 дней», – передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Антара слова одного из представителей международного аэропорта Нгурах-Рай в городе Денпасар (Бали).

Помимо двух россиян и украинца в списке иностранцев, которым был запрещен въезд на Бали, числятся четыре гражданина Бразилии, три американца, два гражданина Марокко, один британец, новозеландец и гражданин Румынии. Также въезд на остров был запрещен двум гражданам КНР.

Авиакомпании будут нести расходы за возвращение пассажиров в места отправления.

Напомним, ранее во вторник госкомитет по здравоохранению сообщил, что в Китае подтверждено свыше 20,4 тыс. случаев заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, умерли 425 человек.

Число погибших от 2019-nCoV в Китае превысило число жертв атипичной пневмонии.

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