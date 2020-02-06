На трассе под Красноярском столкнулись три десятка машин

Число столкнувшихся из-за сильного тумана машин в месте массового ДТП на 14-м километре федеральной автомобильной дороги (ФАД) «Глубокий обход города Красноярска» продолжает расти, столкнулись уже 29 автомобилей, движение перекрыто полностью, сообщает МВД региона.

Указывается, что «в результате ограниченной видимости из-за погодных условий всего произошло семь дорожно-транспортных происшествий с участием 29 автомобилей», передает ТАСС.

В данный момент движение по «Глубокому обходу Красноярска» перекрыто в обоих направлениях.

При этом число пострадавших не возрастает.

По данным минздрава региона, за медицинской помощью обратились два человека: «Одного из них врачи осмотрели на месте и отпустили, у второго – порезы и ушибы, ему оказана медицинская помощь, он отпущен на амбулаторное лечение».

Ранее заказной автобус с детьми и четыре легковых автомобиля столкнулись на Калужском шоссе в Москве.