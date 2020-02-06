В Москве умер сын экс-президента Киргизии Айдар Акаев

В Москве на 44-м году жизни умер сын бывшего президента Киргизии Аскара Акаева Айдар.

Как сообщили близкие семьи, причиной смерти Акаева стала внезапная остановка сердца, передает 24.kg.

В 2005 году Айдар Акаев был избран в парламент Киргизии, но после смены власти был лишен всех государственных постов и депутатских полномочий, став фигурантом коррупционных уголовных дел. Позже семья Акаевых переехала в Москву, Айдар занимался бизнесом.

В 1998-2001 годах Акаев был женат на Алие Назарбаевой, младшей дочери президента Казахстана, сообщает «Акиpress».

Ранее газета ВЗГЛЯД писала о современной обстановке в Киргизии, разбираясь, что происходит в бывшей советской республике, и что это значит для России.