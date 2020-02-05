Число пострадавших при аварийной посадке самолета в Стамбуле увеличилось до 120

Причиной аварийной посадки самолета в Стамбуле были плохие погодные условия, ранены 120 человек, заявил губернатор города.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что в аэропорту имени Сабихи Гекчен в Стамбуле самолет выкатился за пределы полосы, в результате аварии пострадали 52 пассажира, никто не погиб. Сообщалось, что пассажиров эвакуировали из горящего самолета, который затем развалился на части.

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