В Белом доме заявили о возрождении Трампом «доктрины Монро»

Стратегия президента США Дональда Трампа в Латинской Америке – это своего рода возрождение «доктрины Монро», заявил высокопоставленный представитель Белого дома.

«У нас есть реальная возможность для того, чтобы это был первый полностью демократический регион, полностью демократическое полушарие впервые в истории человечества», – передает его слова ТАСС.

Он пояснил, что стратегия Трампа – это «возрождение доктрины Монро»: Вашингтон шлет внешним игрокам с других континентов сигнал о том, что «США останутся и должны остаться главным партнером в Западном полушарии».

«Мы часть этого региона, мы здесь лидеры», – заявил представитель вашингтонской администрации.

Доктрина Монро – это декларация принципов внешней политики США, которая была провозглашена 2 декабря 1823 года президентом Джеймсом Монро. Тогда он заявил об исключительном статусе и господствующей роли США в Западном полушарии.

В конце декабря министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Москва чувствует запрос на увеличение значимости своей роли в Латинской Америке. Тогда же он предположил, что США взяли за идеологическую основу «вынутую из нафталина» доктрину Монро.

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