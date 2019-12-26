Лавров заявил о запросе Латинской Америки на более значимую роль России

Москва чувствует запрос на увеличение значимости своей роли в Латинской Америке, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Лавров заявил, что «в условиях региональной турбулентности осязаемо ощущаем запрос на более значимую роль России в латиноамериканских делах», передает ТАСС.

«Для нас Латинская Америка и Карибский бассейн – самоценное направление внешней политики. Мы не смотрим на регион через призму геополитических интересов и не желаем, чтобы он превратился в арену для противоборства кого-либо с кем-либо», – отметил он.

Министр подчеркнул, что Россия рассматривает регион Латинской Америки и Карибского бассейна как важный элемент формирующегося многополярного мироустройства: «Поэтому заинтересованы в том, чтобы страны региона в своей совокупности и единстве в многообразии были сильными, политически сплоченными и экономически устойчивыми».

«Российский подход к взаимодействию с латиноамериканцами предельно логичен: никого никому не противопоставлять, не создавать разделительных линий и искусственных барьеров, не делить партнеров на «своих» и «чужих», а укреплять сотрудничество на деидеологизированной прагматичной основе при взаимном уважении и учете интересов», – указал глава МИД.

На его взгляд, именно такая «созидательная философия позволяет наращивать плодотворное сотрудничество с государствами Латинской Америки в разных форматах и по широкому спектру направлений».

Лавров заявил также, что Вашингтон будет пытаться списывать свои проколы на латиноамериканском направлении на «враждебные внешние силы», в том числе на Москву.

«Против нас ведется энергичная политическая и информационная кампания, активно используется механизм вторичных санкций, прежде всего финансовых», – сказал министр.

При этом США не удается переформатировать под свои геополитические интересы Венесуэлу, Кубу и Никарагуа, несмотря на «жесткое санкционное удушение и методы «цветных революций».

«Регион оказался сложнее и многообразнее упрощенческих расчетов Вашингтона», – указал глава МИД России.

По его словам, составными частями такого курса Вашингтона являются «усилия по смене неугодных режимов или перенаправлению в «правильное» русло колеблющихся, разобщению региональных интеграционных процессов, навязыванию жестких неолиберальных лекал».

Он добавил, что за идеологическую основу США, судя по всему, взяли «вынутую из нафталина» доктрину Монро.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как Россия вступила в конкуренцию с США за Латинскую Америку.