Минобороны назвало сроки изготовления двигателя для ПАК ДА

Первый образец двигателя для новейшего стратегического бомбардировщика ПАК ДА будет готов к стендовым испытаниям до конца года, заявил замглавы Минобороны Алексей Криворучко.

«Мы ознакомимся с ходом работ по созданию двигателей для ПАК ДА. ПАО «Кузнецов» выполняет работы по созданию этих двигателей, и мы надеемся, что уже в текущем году первые двигатели будут изготовлены и переданы на стенд для проведения предварительных испытаний», – передает его слова ТАСС.

9 января источник сообщил, что двигатель для ПАК ДА испытают на военно-транспортном самолете Ил-76.

В тендере на опытно-конструкторские работы, который был размещен в октябре 2018 года на сайте госзакупок, называли требования к двигателю.