Стали известны характеристики двигателя ПАК ДА

ПАО «Кузнецов», занимающееся изготовлением авиадвигателей, разместило на сайте госзакупок тендеры на опытно-конструкторские работы по двигателю для перспективного авиационному комплексу дальней авиации (ПАК ДА).

Согласно документу, электронная система двигателя (основная и дублирующая) должна обеспечить прогнозирование состояния изделия и его систем, в том числе обеспечивающее выполнение полета длительностью 30 часов, сообщает телеканал «Звезда», отметив, что в Объединенной авиастроительной корпорации (ОДК) подтвердили эти данные.

В числе требований – работоспособность агрегатов системы топливопитания и гидромеханической системы регулирования при околонулевых и отрицательных перегрузках до 2,7 g, при температуре от минус 60 до плюс 50 градусов.

Изделие должно прослужить 12 лет, но должна быть возможность продлить ресурс до 21 года.

Отдельно уточняется, что «оборудование должно быть прочным, устойчивым, стойким к воздействию поражающих факторов ядерного взрыва».

Отмечается, что в июне 2018 года был заключен контракт на создание двигателя для перспективного бомбардировщика между ОДК и компанией «Туполев».

Напомним, 24 мая глава ОАК Юрий Слюсарь заявил, что перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА) может получить индекс «Ту» как продукт КБ Туполева.

В феврале журнал Air&Cosmos рассказывал о проекте нового российского бомбардировщика в рамках перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА), конкурс на создание которого был объявлен в 2007 году.

В апреле 2017 года Минобороны анонсировало первый полет ПАК ДА в 2025-2026 годах. Запуск серийного производства ПАК ДА запланирован, предположительно, на 2028-2029 годы.