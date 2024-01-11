Эквадор и другие государства Латинской Америки – это иллюстрация того, что значит «счастье» оказаться ближайшим соседом такой державы, как США.0 комментариев
Турция, Румыния и Болгария подписали меморандум о борьбе с минами в Черном море
Министерства обороны Турции, Румынии и Болгарии подписали меморандум о создании противоминной военно-морской группы в Черном море, сообщили в военном ведомстве Турции.
Отмечается, что военные действия на Украине создали негативные условия для безопасности в Черном море из-за мин.
«Будет создан комитет, в котором большинством голосов будет решаться вопрос об участии в этой работе», – передает ТАСС слова глава МО Турции Яшара Гюлера.
В работах по очистке акватории будут участвовать только ВМС трех стран, подписавших соответствующий меморандум. Документ Гюлер назвал «серьезным вкладом в поддержание безопасности в Черном море».
Ранее сообщалось, что у турецкого порта в Черном море рыболовные сети выловили мину.