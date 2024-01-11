Турция, Румыния и Болгария подписали меморандум о борьбе с минами в Черном море

Tекст: Кристина Цыцура

Отмечается, что военные действия на Украине создали негативные условия для безопасности в Черном море из-за мин.

«Будет создан комитет, в котором большинством голосов будет решаться вопрос об участии в этой работе», – передает ТАСС слова глава МО Турции Яшара Гюлера.

В работах по очистке акватории будут участвовать только ВМС трех стран, подписавших соответствующий меморандум. Документ Гюлер назвал «серьезным вкладом в поддержание безопасности в Черном море».

Ранее сообщалось, что у турецкого порта в Черном море рыболовные сети выловили мину.

