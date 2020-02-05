Профильный комитет Госдумы одобрил утверждение генпрокурора Советом Федерации

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал включение в проект об изменениях в Конституцию поправку, по которой генеральный прокурор и его заместители станут назначаться после консультаций с Советом Федерации.

Авторами поправки стали глава комитета Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас, передает ТАСС.

Поправка предлагает распространить порядок назначения региональных прокуроров, предложенный президентом Владимиром Путиным, на приравненных к ним военных прокуроров, природоохранных и других прокуратур, а также на генпрокурора и его заместителей.

Для этого предлагается закрепить в Конституции, что генпрокурор, его заместители и прокуроры, приравненные к прокурорам субъектов России, назначаются после консультаций с Советом Федерации и освобождаются от должности президентом.

Ранее Клишас предложил сделать ежегодный отчет генпрокурора конституционной нормой.