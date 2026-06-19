США, по всей видимости, ведут скрытую подготовку к схватке за Тайвань, о чем парадоксальным образом говорит исчезновение прямых упоминаний острова из свежих военно-политических документов.0 комментариев
Силы ПВО с начала суток сбили 37 летевших на Москву дронов
С начала суток системы противовоздушной обороны успешно отразили массированную атаку, ликвидировав 37 беспилотных летательных аппаратов на подлете к столице, сообщил мэр города Сергей Собянин.
«Сбит один беспилотник. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – сообщил глава города в Max.
По его словам, до этого еще один аппарат был уничтожен системой ПВО Министерства обороны. На местах обнаружения фрагментов сбитых дронов оперативно развернуты работы профильных специалистов.
Ранее сообщалось, что на подлете к Москве были уничтожены 35 украинских беспилотников.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что установленные для защиты российской столицы средства противовоздушной обороны продемонстрировали высокую эффективность.
Он также отметил, что в России принимаются все меры по ликвидации последствий атаки ВСУ.