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    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Станет ли Тайвань Украиной 2.0

    США, по всей видимости, ведут скрытую подготовку к схватке за Тайвань, о чем парадоксальным образом говорит исчезновение прямых упоминаний острова из свежих военно-политических документов.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Политическое украинство вызревало в течение веков

    Украинство специально выращивалось в галицийской колбе как яд, который должен был отравить русское единство. Но сама эта колба возникла пятью веками ранее, когда самая западная часть Руси оказалась запертой в чуждом цивилизационном проекте.

    35 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Для Запада атаковать Москву – это фетиш

    В европах нынче праздник. Москву же атаковали. Атаки дронов – это реальность войны. Мы тоже наносим удары по украинской инфраструктуре. Военной. Промышленной. Ну, а враг – сами видите.

    20 комментариев
    19 июня 2026, 14:15 • Новости дня

    Силы ПВО с начала суток сбили 37 летевших на Москву дронов

    Tекст: Дарья Григоренко

    С начала суток системы противовоздушной обороны успешно отразили массированную атаку, ликвидировав 37 беспилотных летательных аппаратов на подлете к столице, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    «Сбит один беспилотник. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – сообщил глава города в Max.

    По его словам, до этого еще один аппарат был уничтожен системой ПВО Министерства обороны. На местах обнаружения фрагментов сбитых дронов оперативно развернуты работы профильных специалистов.

    Ранее сообщалось, что на подлете к Москве были уничтожены 35 украинских беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что установленные для защиты российской столицы средства противовоздушной обороны продемонстрировали высокую эффективность.

    Он также отметил, что в России принимаются все меры по ликвидации последствий атаки ВСУ.

    18 июня 2026, 12:13 • Новости дня
    Военкор Коц указал на «три такта» атак украинских дронов по Москве
    Военкор Коц указал на «три такта» атак украинских дронов по Москве
    @ Evgeniy Maloletka/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Военкор Александр Коц раскрыл тактику массированного удара дронов ВСУ по Москве и Подмосковью, включающую разведку, проверку и сам массированный удар.

    Минувшей ночью средства противовоздушной обороны успешно отразили беспрецедентную атаку беспилотных аппаратов на Москву, уничтожив подавляющее большинство целей на подступах к столичному региону. Российские зенитчики сбили 555 вражеских аппаратов, из которых 180 летели на Москву, пишет военный корреспондент Александр Коц в Max.

    Из-за масштабного налета план «Ковер» вводился в аэропортах столичного узла, а также в Калуге, Пензе, Саратове, Нижнем Новгороде и Нижнекамске. Впервые за время атак пассажиров Шереметьево эвакуировали на подземный паркинг.

    «В мае я писал: противник прощупывает эшелоны, ищет бреши, тестирует время реакции расчётов. И предупреждал – когда нащупают, ударят по-настоящему», – отметил журналист. Он пояснил, что украинские формирования реализовали операцию в три такта, включающую разведку, проверку и сам массированный удар.

    Несмотря на рекордную интенсивность налета, до Московского нефтеперерабатывающего завода долетели лишь единицы дронов. В Подмосковье зафиксированы повреждения многоэтажки в Жуковском, торговых центров «Белая Дача» и «Садовод», а также частных домов в Павловском Посаде и Чехове. В Электростали пострадала одна женщина, отказавшаяся от госпитализации.

    «Из 555 дронов до целей в столице дотянулись единицы. И это все-таки о чем-то говорит. Это не «Панцирь» в одиночку. Это и народные КБ, которые ещё два три назад были стартапами в гаражах, и серийные РЭБ, и операторы дронов-перехватчиков, и слаженная работа Минобороны, Росгвардии и ВКС в одном контуре. Эта система выросла из войны. Она каждый день учится – и каждый день становится лучше», – подчеркнул Коц.

    Мэр столицы Сергей Собянин сообщил о падении нескольких украинских беспилотников на территорию Московского нефтеперерабатывающего завода.

    Глава Подмосковья Андрей Воробьев зафиксировал повреждения жилых домов и торговых центров в результате падения обломков.

    Военкор Александр Коц отметил успешную работу столичной системы противовоздушной обороны во время предыдущих массированных налетов.

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    18 июня 2026, 06:26 • Новости дня
    Собянин: Часть дронов долетела до Московского НПЗ
    Собянин: Часть дронов долетела до Московского НПЗ
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Несколько украинских беспилотных летательных аппаратов смогли добраться до Московского нефтеперерабатывающего завода, сообщил глава города Сергей Собянин.

    Средства противовоздушной обороны отражают массированную воздушную атаку, несколько беспилотников долетели до МНПЗ, указал Собянин в Max.

    «Принимаются меры к ликвидации последствий», – добавил градоначальник.

    Во вторник один из дронов повредил объект Московского нефтеперерабатывающего завода.

    Экономист Игорь Юшков в беседе с газетой ВЗГЛЯД пояснял, что ВСУ пытаются поразить объекты МНПЗ, чтобы остановить производство топлива, но ситуация с исчезновением бензина в Москве исключена.

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    17 июня 2026, 14:16 • Видео
    Европа нашла в КНР «школу войны» для русских

    Китай ответил Евросоюзу на обвинение в подготовке российских военных для операции на Украине. Даже хорошо, что Брюссель в лице главного евродипломата Каи Каллас поднял этот вопрос.

    Комментарии (2)
    18 июня 2026, 15:04 • Новости дня
    Собянин сообщил о локализации пожара на Московском НПЗ
    Собянин сообщил о локализации пожара на Московском НПЗ
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Возгорание на столичном нефтеперерабатывающем предприятии практически ликвидировано, спасатели продолжают борьбу с оставшимися локальными очагами огня без угрозы для жизни сотрудников.

    Огонь на территории Московского нефтеперерабатывающего завода удалось взять под контроль, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на платформе Max.

    «Пожар, возникший в результате попадания БПЛА в МНПЗ, в основном локализован, производится тушение оставшегося очага. На заводе пострадавших нет», – сообщил градоначальник в своем официальном аккаунте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, двумя днями ранее украинский беспилотник повредил объект Московского нефтеперерабатывающего завода.

    Сотрудники МЧС оперативно локализовали возгорание на территории предприятия.

    Впоследствии спасатели полностью ликвидировали пожар без последствий для функционирования объекта.

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    18 июня 2026, 08:33 • Новости дня
    На подлете к Москве за утро уничтожили около 180 дронов
    На подлете к Москве за утро уничтожили около 180 дронов
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    С начала дня на подлете к российской столице уничтожили сотни украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщил глава города Сергей Собянин.

    «В общей сложности на подлете к Москве сбито около 180 беспилотников», – указал Собянин в Max.

    При этом он отметил, что атака еще не закончилась, работа систем противовоздушной обороны продолжается.

    Минобороны сообщало, что в ночь со среды на четверг над Россией уничтожили 555 дронов.

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    18 июня 2026, 05:30 • Новости дня
    Собянин сообщил о падении обломков БПЛА на территории рынка «Садовод»

    Собянин: На территории ТЦ «Садовод» зафиксированы повреждения

    Tекст: Катерина Туманова

    Столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил в Max-канале о ликвидации силами ПВО еще 11 дронов ВСУ, кроме того, на территории ТЦ «Садовод» зафиксированы повреждения от падения обломков сбитых БПЛА.

    «На месте падения обломков на территории торгового центра «Садовод» зафиксированы незначительные повреждения одного из зданий. Пострадавших нет. Экстренные службы работают на месте падения обломков», – сообщил мэр.

    По словам Собянина, ПВО Минобороны продолжает отражать атаку дронов ВСУ на Москву.

    В частности, уничтожены еще пять БПЛА, а до этого он сообщал, что была отражена атака ещё шести беспилотников. 

    До этого Собянин писал, что на пути к Москве силами ПВО уничтожено семь БПЛА, а ранее – о 15 ликвидированных дронах ВСУ. Всего с начала суток силы ПВО сбили 33 дрона ВСУ на подлете к городу.

    Перед этим три столичных аэропорта ввели временные ограничения полетов. Кроме того, в ночь на четверг аэропорты Домодедово и Внуково перешли в режим обслуживания рейсов по согласованию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Собянин сообщил об уничтожении 18 дронов ВСУ на пути к Москве с утра среды. При этом в ночь на среду над Россией сбили 157 украинских дронов.

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    18 июня 2026, 06:42 • Новости дня
    Силами ПВО на подлете к Москве уничтожены 43 дрона ВСУ

    Силы ПВО на подлете к Москве уничтожили 43 дрона ВСУ

    Силами ПВО на подлете к Москве уничтожены 43 дрона ВСУ
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил в Max-канале, что с начала суток силами ПВО на подлете к городу было уничтожено 43 дрона ВСУ.

    «Сорок три БПЛА уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он.

    До этого Собянин сообщил о падении обломков БПЛА на территории рынка «Садовод» и о том, что часть дронов долетела до Московского НПЗ.

    В ночь на четверг три столичных аэропорта ввели временные ограничения полетов. Кроме того, в ночь на четверг аэропорты Домодедово и Внуково перешли в режим обслуживания рейсов по согласованию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Собянин сообщил об уничтожении 18 дронов ВСУ на пути к Москве с утра среды. При этом в ночь на среду над Россией сбили 157 украинских дронов.

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    18 июня 2026, 09:38 • Новости дня
    На подлете к Москве сбили 194 беспилотника
    На подлете к Москве сбили 194 беспилотника
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Средства ПВО нейтрализовали еще 14 беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся в сторону российской столицы, сообщил мэр города Сергей Собянин. Ранее градоначальник информировал об уничтожении за утро около 180 дронов на подлете к Москве.

    Последовательно отражены атаки сначала десять, а потом еще четырех беспилотников, указал Собянин в Max.

    На месте падения дронов работают специалисты экстренных служб.

    Также Собянин сообщал, что несколько украинских БПЛА долетели до Московского нефтеперерабатывающего завода. В ходе атаки они повредили несколько частных и один многоквартирный дома в Подмосковье.

    Один из подмосковных ТЦ «МЕГА Белая дача» закрыли после того, как на его крышу рухнули фрагменты сбитого дрона.

    Утром в четверг движение временно ограничивали на внутренней стороне МКАД.

    Кроме того, для обеспечения безопасности полетов столичные аэропорты временно приостановили прием и отправку рейсов.

    До этого градоначальник сообщал, что с начала дня на подлете к Москве уничтожили около 180 дронов.

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    17 июня 2026, 04:56 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтоженных на пути к Москве двух дронах ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Еще два дрона ВСУ уничтожены на подлете к столице силами ПВО, сообщил в Max-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

    «Уничтожены два беспилотника. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он.

    Несколькими часами ранее Собянин сообщал, что на подлете к Москве в ночь на среду силами ПВО были ликвидированы десять дронов ВСУ.

    Кроме того, Росавиация перевела аэропорты Внуково и Домодедово в особый режим работы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вечером вторника Росавиация сняла ограничения на полеты в московском аэропорту Внуково. При атаке дронов ВСУ на Подмосковье во вторник  пострадали шесть человек.

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    17 июня 2026, 03:03 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили десять дронов ВСУ на подлете к Москве

    Tекст: Катерина Туманова

    На подлете к Москве в ночь на среду силами ПВО уничтожены десять дронов ВСУ, сообщил в Max-канале столичный градоначальник Сергей Собянин.

    «ПВО Минобороны сбили десять БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он.

    Ранее Росавиация перевела аэропорты Внуково и Домодедово в особый режим работы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вечером вторника Росавиация сняла ограничения на полеты в московском аэропорту Внуково. При атаке дронов ВСУ на Подмосковье во вторник  пострадали шесть человек. Средства ПВО сбили 151 украинский дрон за семь часов во вторник.


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    18 июня 2026, 13:29 • Новости дня
    Генерал раскрыл тактику ударов беспилотников ВСУ по Москве

    Генерал Липовой раскрыл тактику ударов беспилотников ВСУ по Москве

    Tекст: Вера Басилая

    Украинская армия применяет стратегию волновых атак беспилотниками, пытаясь перегрузить российские системы противовоздушной обороны перед основным ударом, заявил председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой.

    По словам Липового, ВСУ используют тактику волновых ударов дронами по российским регионам, включая столицу, передает «Газета.Ru».

    Первая группа аппаратов предназначена для отвлечения внимания зенитных комплексов, после чего следует атака по заданным целям.

    «Беспилотники самолетного типа были запущены с приграничных территорий, пока еще подконтрольных киевскому режиму. Это Сумская, Харьковская, Днепропетровская области. На сегодняшний день киевский режим каждый раз меняет тактику запуска беспилотников», – заявил  Сергей Липовой.

    Липовой заявил, что места запуска БПЛА оперативно выявляются. После фиксации координат российские войска наносят по ним удары с применением артиллерии, авиации и собственных беспилотников.

    За минувшую ночь над территорией России было уничтожено 555 украинских дронов. Мэр Москвы сообщил о ликвидации около 180 аппаратов на подлете к городу. В подмосковном Жуковском один беспилотник врезался в жилой дом, повредив балконные плиты. Еще около 60 дронов сбили в Ростовской области.

    Военкор Александр Коц раскрыл тактику массированных ударов украинских беспилотников по столичному региону.

    Месяцем ранее журналист Дмитрий Стешин описал способ перегрузки систем противовоздушной обороны стаями дронов.

    Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил повреждение здания торгового центра «Садовод» из-за падения обломков.

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    16 июня 2026, 15:24 • Новости дня
    Военкор Коц: В «войне столиц» против Киева Москва ведет с серьезным отрывом

    Tекст: Вера Басилая

    Московская система противовоздушной обороны успешно отразила массированную атаку украинских дронов, Россия ведет с серьезным отрывом в «войне столиц» против Киева, сообщил военкор Александр Коц.

    Военкор Александр Коц в своем Max сообщил, что с полуночи украинские войска пытались прорвать противовоздушную оборону Москвы дальнобойными ударными беспилотниками. Системы ПВО сбили около 60 вражеских дронов.

    «Московский узел противовоздушной обороны отработал практически идеально – к цели прорвался всего один беспилотник. Сравните со вчерашними ударами по Киеву – десятки прилетов наших ракет и дронов по объектам ВПК. В «войне столиц» Россия ведет с серьезным отрывом», – отметил Коц.

    Мэр города Сергей Собянин подтвердил попадание одного аппарата по Московскому нефтеперерабатывающему заводу в Капотне. Пожар на предприятии оперативно ликвидировали, оно работает в штатном режиме, пострадавших нет.

    Коц сравнил ситуацию с недавними массированными ударами по объектам военно-промышленного комплекса в Киеве. По его мнению, украинское руководство пыталось приурочить налет к саммиту «Большой семерки» в Канаде, чтобы продемонстрировать перехват инициативы президенту США. Целью акции было втягивание Вашингтона в конфликт на стороне антироссийской коалиции.

    Военкор предупредил, что расслабляться рано. Европа продолжает поставлять Украине беспилотники, и в будущем масштабы налетов на российские города могут возрасти.

    Минобороны сообщило, что был нанесен массированный удар по военным целям в Киеве, Харькове и Днепропетровске.

    Ранее Собянин сообщал о сбитых дронах на подлете к Москве.

    Военный эксперт Юрий Кнутов объяснил попадание украинского беспилотника по Московскому НПЗ сильным дождем.

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    17 июня 2026, 07:07 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении 18 дронов ВСУ на пути к Москве с утра

    Tекст: Катерина Туманова

    Силы ПВО уничтожили на подлете к городу еще шесть дронов ВСУ, сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин в Max-канале.

    «Шесть БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он.

    Несколькими часами ранее Собянин сообщал, что на подлете к Москве в ночь на среду силами ПВО были ликвидированы десять дронов ВСУ, а позднее – еще два беспилотника. По состоянию на 7 утра среды на подлете к столице ликвидированы 18 БПЛА.

    Кроме того, Росавиация перевела аэропорты Внуково и Домодедово в особый режим работы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вечером вторника Росавиация сняла ограничения на полеты в московском аэропорту Внуково. При атаке дронов ВСУ на Подмосковье во вторник  пострадали шесть человек.

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    17 июня 2026, 05:17 • Новости дня
    Средняя зарплата в Москве за год выросла почти на 31 тыс. рублей

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Доходы жителей российской столицы увеличились за последние 12 месяцев, к весне 2026 года они достигли отметки в 219 тыс. рублей, свидетельствуют данные Росстата.

    Средний размер заработной платы в Москве за год увеличился почти на 31 тыс. рублей, до 219 тыс. рублей, передает ТАСС со ссылкой на информацию Росстата.

    В марте 2025 года москвичи получали в среднем 188 тыс. 978 рублей. Таким образом, за год сумма выросла на 30 640 рублей.

    Отмечается, что в стране средний размер заработной платы в марте 2026 года находился на уровне 112 тыс. 654 рублей.

    В октябре прошлого года власти Москвы прогнозировали рост среднемесячной заработной платы в 2026 году до 197 тыс. рублей. В марте 2026 года количество российских регионов со средней зарплатой выше 100 тыс. рублей увеличилось до 20.

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    19 июня 2026, 13:53 • Новости дня
    На подлете к Москве уничтожено 35 украинских беспилотников
    На подлете к Москве уничтожено 35 украинских беспилотников
    @ Константин Морозов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и ликвидировали еще десять вражеских дронов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Ранее градоначальник сообщил, что силы ПВО сбили с начала суток 25 летевших на Москву БПЛА.

    Силы противовоздушной обороны Министерства обороны ликвидировали десять беспилотных летательных аппаратов, сообщил мэр Москвы в Max.

    В настоящее время на местах падения фрагментов сбитых аппаратов находятся профильные специалисты. Сотрудники экстренных служб продолжают необходимую работу.

    Ранее сообщалось, что силы ПВО сбили с начала суток 25 летевших на Москву БПЛА.

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    18 июня 2026, 04:40 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили на подлете к Москве 15 дронов ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Об уничтожении летевших на Москву 15 дронов сообщил в Max-канале столичный градоначальник Сергей Собянин.

    «Пятнадцать БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он.

    Перед этим три столичных аэропорта ввели временные ограничения полетов. Кроме того, в ночь на четверг аэропорты Домодедово и Внуково перешли в режим обслуживания рейсов по согласованию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Собянин сообщил об уничтожении 18 дронов ВСУ на пути к Москве с утра среды. При этом в ночь на среду над Россией сбили 157 украинских дронов.



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    • Ключевая ставка ЦБ РФ сегодня: 14,25% в июне 2026 года – что будет с кредитами, вкладами и рублем

      Банк России 19 июня 2026 года вновь снизил ключевую ставку – теперь до 14,25% годовых. Это уже девятое подряд решение в рамках цикла смягчения денежно-кредитной политики. Ключевая ставка напрямую влияет на стоимость кредитов и ипотеки, доходность банковских вкладов, курс рубля и уровень инфляции. Разбираемся простыми словами, почему ЦБ снова снизил ставку, что будет с кредитами и депозитами и как решение регулятора может повлиять на деньги россиян уже в ближайшие месяцы.

    • Как сэкономить на коммунальных платежах летом: способы уменьшить счета за ЖКХ

      Летом многие россияне уезжают на дачу, в отпуск или просто проводят меньше времени дома. Однако счета за коммунальные услуги продолжают приходить в полном объеме. При этом существует несколько законных способов сократить расходы на ЖКХ, оформить перерасчет за отдельные услуги и снизить потребление воды, электроэнергии и других ресурсов. Разбираемся, как платить меньше за коммуналку летом, какие услуги можно пересчитать при длительном отсутствии и что поможет уменьшить ежемесячные платежи без нарушения закона.

    • Как поливать огород в жару: правила полива помидоров, огурцов и других овощей летом

      Полив огорода в жару требует особого подхода. В сильную жару овощные культуры быстро теряют влагу, а ошибки при поливе могут привести к пожелтению листьев, остановке роста, болезням и снижению урожайности. Чтобы помидоры, огурцы, перец и другие овощи хорошо переносили жару, важно соблюдать режим полива, использовать воду подходящей температуры и учитывать потребности каждой культуры. Рассказываем, как правильно поливать огород в жаркую погоду и сколько воды нужно растениям для нормального роста и плодоношения.

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    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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