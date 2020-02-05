Российские эпидемиологи прибыли в Пекин

В среду в Пекин прибыли российские эпидемиологи, которые встретятся с китайскими коллегами, сообщил советник посольства России в КНР Павел Лапин.

«Группа российских экспертов-эпидемиологов прибыла сегодня в Пекин для рабочих встреч с китайскими коллегами для обсуждения рабочих вопросов. Визит этой группы в Ухань не предполагается», – передает слова советника посольства ТАСС.

Накануне президент РАН Александр Сергеев заявил, что Российская академия наук собирается попросить правительство как можно скорее организовать отправку в Китай препарата для лечения коронавируса.

Сообщалось, что китайские ученые испытывают российский препарат от коронавируса «Триазавирин». Этот препарат ранее оценили в Роспотребнадзоре.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД