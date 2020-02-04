В РАН решили просить власти ускорить передачу Китаю препарата для лечения вируса

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4 февраля, вторник  |  Последнее обновление — 16:23  |  vz.ru
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Кому в России выгодно ухудшение ситуации с китайским вирусом

Российские производители золота выигрывают от китайского вируса дваждыФото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Угроза китайского коронавируса приобрела реальные очертания. Некоторые считают его даже тем самым «черным лебедем», призванным погрузить мир в пучину нового кризиса. Проблемы крупнейшей экономики мира не могут пройти бесследно. Однако даже в этой непростой ситуации есть те, кто может занять освободившееся китайцами место под солнцем. Среди них могут оказаться и российские компании. Подробности...
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Польша приписала себе «победу над Россией» от безысходности

Пан Чапутович не придумал ничего лучше, как продолжать играть по системе «у нас кто громче крикнул, тот и прав»Фото: FABRIZIO BENSCH/Reuters
Глава МИД Польши объявил, что Россия проиграла в «историческом споре» с Польшей на тему Второй мировой войны, после чего предложил сменить тему и наладить отношения. Но именно теперь «сменить тему» не получится: полякам предстоит выслушать еще много неприятных вопросов, поскольку в реальности они свой «исторический спор» проигрывают, попавшись в информационную ловушку Москвы.  Подробности...
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Коронавирус усилился птичьим гриппом

Основное «достоинство» птичьего гриппа – им действительно очень сложно заразитьсяФото: REUTERS/Luc Gnago
Внезапная вспышка высокопатогенного птичьего гриппа в Китае вызвала у одних людей новые панические атаки. Другим напомнила о том, как без особых последствий закончились эпидемии прошлых лет, из-за которых в мире тоже вводился карантин и ограничения на передвижения. Может ли птичий грипп умножить угрозу, исходящую от коронавируса? Подробности...
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Эрдоган общается с Зеленским ради давления на Россию

Эрдоган и Зеленский пытаются перехитрить друг другаФото: Pavlo Gonchar/Global Look Press
«Слава Украине!» – такими словами президент Турции приветствовал украинских военных во время визита в Киев. Почему Эрдоган демонстративно не постеснялся использовать бандеровский лозунг, о чем он разговаривал с Зеленским более трех часов – и каким образом на переговоры лидеров Украины и Турции оказывает влияние Россия? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Трансгендеры Древнего Рима

Максим Соколов, публицист
Во времена поздней римской республики, не говоря уже о XIX веке, нравы, возможно, были пожестче, но по крайней мере оскопление людей не объявлялось новым достижением истинной цивилизации. Хотя и случалось. Подробности...
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Русский народ не собирается исчезать с лица земли

Сергей Худиев, публицист, богослов
Для нас важно ясно обозначить в Конституции: семья – это союз мужчины и женщины. Это, конечно, приведет в сильное раздражение тех, кто нас и так не любит. Но это, напротив, привлечет симпатии тех, кто во всем мире, в том числе на Западе, сохраняет здравый смысл. Подробности...
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Мы сами натянули колючую проволоку

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Это не просто поляризация общества. И можно назвать одну сторону ненастоящими русскими и пытаться вычеркнуть их из своей картины мира – но это не так. Каждый из нас – Россия. Подробности...
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              В РАН решили просить власти ускорить передачу Китаю препарата для лечения вируса

              4 февраля 2020, 15:29

              Текст: Елизавета Булкина

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              Российская академия наук собирается попросить правительство как можно скорее организовать отправку в Китай препарата триазавирин для лечения коронавирусной инфекции, заявил президент РАН Александр Сергеев.

              Глава академии отметил, что триазавирин, созданный в России, пока не зарегистрирован в Китае, однако китайские власти могут за две недели провести регистрацию препарата и начать его закупки, сообщает РИА «Новости».

              «Мы обратимся в правительство, чтобы процесс передачи этого препарата (Китаю, – прим. ВЗГЛЯД) произошел как можно быстрее», – сказал Сергеев.

              «Действие этого препарата, я думаю, будет весьма эффективным», – добавил он.

              При этом пока Китай не передал России штамм коронавируса, который необходим для создания вакцины,  однако работа в этом направлении ведется.

              «Передача штамма – это процесс, который требует и согласований и, как нам говорят наши китайские коллеги, терпения. Мы соответствующий запрос сделали, ответ на запрос в общем виде был доброжелательный, но конкретно пока (штамм) не передали», – заявил посол России в Китае Андрей Денисов.

              Дипломат добавил, что «сотрудничество между профильными нашими специалистами и ведомствами – с нашей стороны это минздрав и Роспотребнадзор, с китайской стороны – госкомитет КНР по здравоохранению – диалог налажен, диалог ведется, обмены тоже есть». Он выразил надежду, что  вопрос передачи штамма будет решен, так как «это поможет продвинуться по пути создания вакцины».

              «Но пока и без штамма соответствующая работа ведется, на первом этапе очень важно было создать какие-то тестовые схемы, и независимо и нашим китайским коллегам, и нашим докторам, в общем, это удалось», – сказал посол.

              Напомним, китайские ученые испытывают российский препарат от коронавируса «Триазавирин». Ранее этот препарат оценили в Роспотребнадзоре. 

              В Китае подтверждено свыше 20,4 тыс. случаев заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, умерли 425 человек.

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