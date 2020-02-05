Число жертв схода лавины в Турции возросло до 23

Число погибших в результате схода лавины в восточной провинции Ван в Турции выросло до 23 человек.

Об этом сообщает ТАСС. До этого глава МВД Турции Сулейман Сойлу сообщал об 11 погибших.

По словам главы муниципалитета района Бахчесарай провинции Ван Меки Арваса, в настоящее время проводятся спасательные работы.

Сход второй лавины произошел в среду, 5 февраля. Новая лавина накрыла пять автомобилей, в которых находились более 50 сотрудников спасательных служб.

Напомним, первая лавина сошла в районе Бахчесарай накануне. Под нее попал ехавший по шоссе микроавтобус. В результате на месте сразу погибли 4 человека.