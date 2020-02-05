Бизнесмен зарубил топором компаньона в Нижнем Новгороде

СК возбудил уголовное дело в отношении предпринимателя из Нижнего Новгорода, подозреваемого в убийстве бизнес-компаньона.

Как говорится в сообщении на сайте регионального СК, в конце января сотрудникам правоохранительных органов поступила информация об исчезновении 27-летнего нижегородца.

Было возбуждено дело об убийстве. Спустя несколько дней тело пропавшего нашли в пристрое дома в пригороде, где он отдыхал вместе со своим 27-летним бизнес-компаньоном, которого и заподозрили в преступлении.

Подозреваемый признался, что в ходе ссоры с погибшим из-за разногласий в организации работы он нанес ему несколько ударов топором.

В ведомстве добавили, что оба бизнесмена занимались доставкой еды.

В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

В декабре в Забайкалье задержали двух 18-летних жителей Агинского района, их подозревают в убийстве и расчленении 17-летнего юноши.