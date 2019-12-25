В Забайкалье молодых людей заподозрили в убийстве и расчленении подростка

В Забайкалье задержали двух 18-летних жителей Агинского района, их подозревают в убийстве и расчленении 17-летнего юноши, сообщили в краевом СУ СК.

«По данным следствия, 11 декабря в поселке Агинское обвиняемые в ходе ссоры избили своего 17-летнего знакомого, а затем вывезли на автомашине в лес, где убили, нанеся поочередно несколько ударов ножом... После этого бросили тело и уехали. На следующий день обвиняемые вернулись на место убийства, где для сокрытия следов совершенного преступления расчленили тело топором и вывезли и спрятали его в нескольких местах», – отмечается в сообщении на сайте ведомства.

Родные погибшего обратились в правоохранительные органы с заявлением о пропаже. Правоохранительные органы в ходе расследования установили в исчезновении подростка признаки криминального характера.

Через несколько дней подозреваемых нашли, оба обвиняемых арестованы, они признались в преступлении, и сообщили, где находятся части тела их жертвы.

В Подмосковье двух москвичей арестовали по подозрению в убийстве и расчленении ювелира, чье обезглавленное тело нашли на берегу реки Руза.