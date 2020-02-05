Ереван поблагодарил Россию за эвакуацию гражданки Армении из Китая

Армянское внешнеполитическое ведомство выразило благодарность российской стороне за помощь в эвакуации гражданки Армении Людмилы Багдасарян, находящейся в городе Ухань.

«Сообщаем, что 4 февраля в результате сотрудничества с нашими коллегами из России гражданка Армении Людмила Багдасарян, находящаяся в городе Ухань и изъявившая желание об эвакуации, была эвакуирована в Россию», – сообщается в Telegram-канале армянского МИД.

Посольство Армении поддерживает с ней постоянную связь, предпринимаются шаги для ее скорейшего возвращения на родину.

«Выражаем глубокую благодарность нашим коллегам из России за скорейший ответ на просьбу Армении и оказанное содействие», – заявили в МИД.

Между тем в пресс-службе пограничного управления ФСБ по Курганской и Тюменской областям сообщили, что среди 80 эвакуированных из Китая в Тюмень есть двое иностранцев. Россияне, эвакуированные из Китая, проходят погранконтроль, передает ТАСС.

«Их сопровождают врачи Минобороны, вирусологи и специалисты Роспотребнадзора. Из прибывших в Тюмень из Уханя первым самолетом 78 – это россияне, один является гражданином Армении и еще один – Таджикистана», – говорится в сообщении.

Эвакуация россиян проводится 3-5 февраля. Первый самолет российских ВКС с 82 гражданами России вылетел из китайского Уханя во вторник вечером. За ним отправился второй самолет, на борту которого находятся 64 человека. При этом эвакуированы были не только россияне, но и несколько граждан стран СНГ.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД