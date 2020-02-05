Грузинские оппозиционеры принесли к парламенту фото Кремля

Грузинские оппозиционеры, возобновившие в среду акции протеста с требованием проведения выборов в этом году только по пропорциональной системе, принесли к зданию парламента большую цветную фотографию Кремля, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Радикальные молодежные активисты говорят, что это символизирует отступление правящей «Грузинской мечты» от прозападного курса.

В свою очередь представитель правящей партии вице-спикер Мамука Мдинарадзе заявил, что «Грузинская мечта» «не будет отчитываться перед сторонниками саакашвилевского «Единого национального движения».

«На выборах народ спросит с нас, если мы не выполнили обещания», – отметил он.

Осенью прошлого года парламент не поддержал инициативу проведения выборов в 150-местный высший законодательный орган только по пропорциональной системе не в 2024 году, как это записано в Конституции, а на четыре года раньше. После этого оппозиция регулярно собирает акции протеста.

В парламенте Грузии 77 депутатов по партийным спискам и 73 мажоритария.

Провал голосования озаботил часть конгрессменов и сенаторов в США, они высказали замечания в письмах на имя премьер-министра Георгия Гахария. Сейчас встречи в Америке проводят глава МИД Давид Залкалиани и председатель парламента Арчил Талаквадзе, которые заверяют политическую элиту США в приверженности Грузии демократии и обещают проведение выборов в парламент в октябре в свободной и транспарентной атмосфере.

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