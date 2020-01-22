Грузия попросила Нидерланды повлиять на Россию

Глава МИД Грузии Давид Залкалиани обратился к коллеге из Нидерландов Стефу Блоку, посещающему Тбилиси, с призывом оказать воздействие на Россию для исполнения всех параметров соглашения о прекращении огня 2008 года, которое остановило войну в Южной Осетии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Мы очень ценим поддержку со стороны Нидерландов суверенитета и территориальной целостности Грузии, участие представителей этой страны в Миссии ЕС по наблюдению в Грузии (работает после войны-2008)», – сказал грузинский министр на пресс-конференции.

Он отметил, что в последнее время численность представителей Нидерландов в этой миссии, насчитывающей свыше 200 наблюдателей, выросло вдвое – до 14 человек.

Давид Залкалиани сообщил, что Стеф Блок посетит «линию оккупации» – так Тбилиси называет границу с Южной Осетией.

По его словам, во время переговоров особое место было уделено тематике «оккупированных территорий» и «шагов России по их фактической аннексии», в том числе в плане «бордеризации».

«Мы считаем необходимым большее вовлечение международного сообщества, максимальное использование всех международных форматов и механизмов, чтобы Россия выполнила обязательства по Соглашению от 12 августа 2008 года», – сказал глава МИД Грузии.

«Надеемся на твердую поддержку наших друзей и партнеров в этом вопросе», – обратился он к Стефу Блоку.

Между тем в среду в Брюсселе в рамках заседания комиссии «НАТО-Грузия» о ситуации на «оккупированных территориях» расскажет госминистр Грузии по примирению и гражданскому равноправию Кетеван Цихелашвили.

Россия неоднократно заявляла, что выполнила все свои обязательства по данному соглашению.

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