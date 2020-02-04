Стало известно о переходе Голодец в Сбербанк

Курировавшая в правительстве Дмитрия Медведева вопросы культуры, спорта и туризма на посту вице-премьера Ольга Голодец начнет работу в Сбербанке, сообщили осведомленные источники.

Бывшая вице-премьер будет курировать социальные и медицинские программы Сбербанка. 4 февраля Голодец была представлена коллективу, сообщает РБК со ссылкой на источник.

15 января президент России Владимир Путин отправил в отставку правительство Дмитрия Медведева. Ольга Голодец была в числе 13 членов кабмина, которые покинули правительство.

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