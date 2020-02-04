Отказ включить «Седую ночь» на дискотеке в Белоруссии привел к вооруженному инциденту

На сельской дискотеке в Столинском районе Брестской области 45-летний мужчина требовал несколько раз включить ему песню «Седая ночь», а после отказа вернулся с ружьем и начал угрожать. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело, сообщила пресс-служба МВД Белоруссии.

«Все случилось в местном доме культуры, куда подозреваемый пришел в состоянии алкогольного опьянения. Он попросил заведующего клубом, стоявшего за пультом, включить известную композицию «Седая ночь». Просьбу посетителя удовлетворили, причем не единожды. Однако очередное пожелание односельчанина станцевать под любимый хит было проигнорировано, ему попросту посоветовали покинуть дом культуры», – пояснили в отделении милиции Давид-Городка, говорится в сообщении на сайте МВД Белоруссии.

Мужчина ушел, однако затем вернулся с охотничьим ружьем и начал угрожать заведующему, однако его сын смог схватиться за оружие и увести в сторону. Позже ружье у мужчины отобрали и вызвали стражей порядка.

Сейчас мужчина помещен в ИВС. В отношении него возбудили уголовное дело по факту хулиганства с угрозой применения оружия.

В прошлом подозреваемый был охотником, однако несколько лет он не продлил лицензию, после чего его лишили оружия. Правоохранители выяснят, где мужчина раздобыл новое ружье. Известно, что мужчина не судим, однако неоднократно привлекался к административной ответственности.

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