Боксер Кушиташвили рассказал, как предлагал росгвардейцу вправить нос

Чемпион России по боксу Георгий Кушиташвили, обвиняемый в нападении на росгвардейца заявил, что сотрудник ведомства сломал нос, ударившись сам, а спортсмен лишь предложил ему вправить его.

«Мне много раз ломали нос, так что вправлять умею», – сказал спортсмен, передает RT.

Напомним, суд арестовал Кушиташвили по делу об избиении сотрудника Росгвардии и хранении наркотиков до 1 апреля. Следствие вменяет Кушиташвили тяжкое преступление, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Кушиташвили сломал нос сотруднику Росгвардии. Позже было возбуждено уголовное дело. Так как Кушиташвили является военнослужащим, дело расследуют следователи военного следственного управления СК.

Также стало известно, что у боксера якобы изъяли 0,5 грамма чистого кокаина. Спортсмен вину не признает. При этом его адвокат сообщал, что Кушиташвили не знал, что в его куртке есть сверток с наркотиками.