Минздрав счел преждевременными заявления о передаче коронавируса по расовому признаку

Замминистра здравоохранения Сергей Краевой заявил: доказательств того, что новая коронавирусная инфекция передается только людям монголоидной расы, пока нет.

«Пока не будут получены объективные, достоверные данные, нельзя говорить о передаче вируса только [людям] монголоидной [расы]», – сказал Краевой, передает ТАСС.

Ранее он сообщил, что китайские ученые испытывают российский препарат от коронавируса «Триазавирин».

Между тем МИД России сообщил, что 132 россиянина решили срочно покинуть китайскую провинцию Хубэй.

«По данным посольства России в Китае (на 10.00 по местному времени 4 февраля), количество российских граждан, изъявивших желание срочно покинуть провинцию Хубэй – 132 человека», – сказано в сообщении российского дипведомства в Twitter.

Напомним, в Китае подтверждено свыше 20,4 тыс. случаев заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, умерли 425 человек.

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