Число случаев вмешательства в свободу интернета в России сократилось на треть

В 2019 году были зафиксированы 438 тыс. 981 случаев вмешательства в свободу интернета, что на треть меньше, чем в 2018 году, следует из ежегодного доклада правозащитной группы «Агора» и организации «Роскомсвобода» об ограничении свободы интернета в России.

Абсолютное большинство случай вмешательства, как и прежде, связаны с блокировками сайтов и сервисов, а также с запретом информации по различным основаниям. Однако если количество случаев ограничения доступа к интернет-ресурсам резко сократилось (с 488 тыс. 609 случаев до 161 тыс. 490), то число запретов информации государственными органами растет. С 2016 года число таких запретов выросло более чем в 10 раз, с 24 тыс. до 272 тыс. 875, при этом «попутной» блокировке подвергается более 4,74 млн интернет-ресурсов, пишут «Ведомости» со ссылкой на доклад.

Абсолютным лидером по количеству наложенных запретов оказалась Федеральная налоговая служба (ФНС), которая отвечает за блокировку онлайн-казино, – на ее долю приходится 34,8% всех блокировок. На втором месте Генпрокуратура (32,4%), на третьем – суды (16%).

В то же время частичная декриминализация ст. 282 Уголовного кодекса, преследующей за возбуждение ненависти и вражды в интернете, привела почти к полному отказу от ее применения, в результате сократилось общее количество случаев уголовного преследования в связи с интернет-активностью. В 2019 году зафиксировано всего 200 инцидентов против 384 годом ранее.

В декабре президент Владимир Путин в рамках большой пресс-конференции заявил, что вступивший в силу в ноябре 2019 года закон о суверенном интернете направлен на то, чтобы не допустить возможность отрезать от него Россию.