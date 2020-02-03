Анкара заявила о предупреждении России о передвижении турецких военных в Сирии

Анкара передавала Москве данные о передвижении своих военных в сирийской провинции Идлиб, заявил пресс-секретарь Партии справедливости и развития (ПСР) Омер Челик, комментируя гибель турецких военнослужащих в Сирии.

«Заявления о том, что мы не предоставили России данные (о маневрах турецких войск в Идлибе), не соответствуют действительности. Турция постоянно и мгновенно предоставляет России информацию, была также предоставлена информация по последнему инциденту. Было бы неверно говорить, что информация не была передана, существующие механизмы работают как обычно», – написал Челик, передает ТАСС.

Ранее в Центре по примирению враждующих сторон в Сирии заявили, что военнослужащие Турции в ночь на 3 февраля попали под обстрел сирийской армии в Идлибе, поскольку не предупредили Россию о своих передвижениях.

Напомним, в ночь на понедельник четыре турецких военных погибли и девять получили ранения в столкновениях с сирийской правительственной армией в Идлибе в Сирии. Анкара пообещала отомстить за гибель своих военных. После этого истребители F-16 ВВС Турции, а также артиллерийские расчеты нанесли удары по 40 целям в Идлибе.

Политолог Геворг Мирзаян, комментируя удары Анкары по сирийским позициям в Идлибе, сообщил газете ВЗГЛЯД, что «изначально не исключались провокации со стороны протурецкой Сирийской национальной армии. Им нужна была акция, которая создала бы громкий скандал. Эрдоган был просто обязан жестко отреагировать».