Дамаск обвинил Турцию в попытке поднять боевой дух террористов

СМИ Запада и Турции намерено преувеличивают потери сирийской армии в ходе боевых действий в районе города Саракиб в провинции Идлиб, пытаясь поддержать терпящих поражение террористов, заявил МИД Сирии, сообщает сирийское агентство САНА.

«Преувеличения о потерях сирийской армии в турецких и западных СМИ в ходе боестолкновений в районе Саракиба являются попыткой поднять моральный дух террористов, которые терпят поражение. Это является официальным признанием прямого участия сил (президента Турции Тайипа, – прим. ВЗГЛЯД) Эрдогана в боевых столкновениях плечом к плечу с террористическими группировками и также подтверждает несоблюдение Турцией сочинских договоренностей», – цитирует заявление сирийского МИДа РИА «Новости».

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что «истерия» Анкары происходит из-за значительных успехов армии Сирии в провинциях Алеппо, Хама и Идлиб, где за короткое время освобождены от террористов более 130 населенных пунктов.

В заявлении сказано, что благодаря успехам армии Сирии была открыта одна из важнейших транспортных артерий страны – Алеппо-Дамаск, а также обеспечена безопасность для открытия международного аэропорта Алеппо.

«Сирийская армия, которая за последние недели освободила от террористической угрозы миллионы сирийских граждан, продолжит выполнять свою миссию по ликвидации присутствия террористов на всей территории Сирии и не позволит странам Запада и их сподвижникам помочь террористам захватить ее народ и управлять его судьбой», – говорится в заявлении.

Газета ВЗГЛЯД писала, что ситуация в сирийской провинции Идлиб и вокруг нее обострилась за прошедшие сутки до крайне опасной степени. Фактически правительственная армия Сирии и турецкие вооруженные силы вступили в открытое столкновение.

Напомним, накануне сирийские войска обстреляли в Идлибской зоне находившихся вместе с террористами турецких военных, которых там не должно было быть. В результате авиаудара в сирийской провинции Идлиб погибли свыше 30 турецких военных. Турция ответила ударами по территории Сирии.