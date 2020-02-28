На Украине оценили шансы России «взять» Одессу

Украина обладает достаточным количеством сил, чтобы в случае морского конфликта не допустить высадку российских войск на берег, заявил первый заместитель командующего ВМС Украины вице-адмирал Андрей Тарасов.

По его мнению, у ВСУ есть комплект сил, который может помешать противнику выйти на берег.

«Но мы должны строить такую стратегию, чтобы противник не смог даже приблизиться к нашему берегу», – цитирует «Укринформ» Тарасова.

Он отметил, что Украине нужно восстановить систему наблюдения, нарастить силы сдерживания и обеспечить защиту портов.

При этом Тарасов признал, что ВМС Украины не смогут достичь паритета с Россией по силам на море.

«Конечно, мы должны иметь постоянное присутствие в чувствительных районах по Черному морю. А для этого надо иметь мореходные корабли», – добавил он.

Ранее главком ВМС Украины Игорь Воронченко пожаловался на ускоренную модернизацию российского Черноморского флота.

Напомним, в четверг новейшую российскую гиперзвуковую ракету «Циркон» впервые испытали с корабля – фрегата проекта 22350 «Адмирал Горшков».