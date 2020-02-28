Роспотребнадзор рассказал о действиях при подозрении на коронавирус

При подозрении на коронавирус следует изолировать больного в отдельной комнате и вызвать врача-терапевта или скорую помощь, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

В ведомстве посоветовали выделить заболевшему отдельную комнату или постараться держаться от него на расстоянии не менее одного метра, передает РИА «Новости».

При необходимости врач сам возьмет анализ и направит его в организации Роспотребнадзора для диагностики коронавируса.

Ранее в пятницу госкомитет по здравоохранению Китая сообщил, что число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в стране достигло 78 тыс. 824 человек.

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