Первый случай коронавируса подтвержден в Литве

Минздрав Литвы сообщил, что в стране зафиксирован первый подтвержденный случай заражения коронавирусом COVID-19.

Пациент, который находится в больнице в Шяуляе, заразился в Вероне, передает РИА «Новости».

Напомним, первые случаи заражения коронавирусом COVID-19 выявлены также в Нидерландах и Северной Ирландии. Оба случая тоже связаны с людьми, которые недавно посетили Италию.

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