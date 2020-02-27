В Госдуму поступила поправка к Конституции о запрете зарубежных счетов для президента

Глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что в комитет поступила поправка к Конституции о запрете иметь зарубежные счета и вклады лицам, осуществляющим публичную власть.

«Предлагается установить запрет таким лицам иметь счета и вклады, хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами Российской Федерации. Эти положения вносятся в пункт «т» статьи 71, в часть 3 статьи 77 и часть 5 статьи 78, и касаются в том числе высших должностных лиц субъектов РФ и руководителей федеральных государственных органов. Кроме того, по предложению президента данный запрет распространяется поправками и на главу государства (статья 81)», – заявил Крашенинников, передает РИА «Новости».

Крашенинников подчеркнул, что такая поправка будет распространяться в том числе на президента страны.

В четверг сенатор Андрей Клишас заявил, что перечень должностных лиц, на которые распространяются ограничения на владение иностранными счетами и активами, дополнен президентом России.

Президент России Владимир Путин согласился с предложением внести в Конституцию поправку о запрете главе государства и должностным лицам иметь активы и банковские счета за рубежом.