ООН призвала соблюдать права людей при борьбе с коронавирусом

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала не допускать нарушения прав человека в связи с мероприятиями по борьбе с коронавирусом.

«Для эффективной борьбы с коронавирусом должны быть приняты все меры в сфере общественного здравоохранения без какой-либо дискриминации, с упором на транспарентность и информирование людей, обеспечивающее им возможность участвовать в защите здоровья», – цитирует ТАСС Бачелет.

Она подчеркнула, права на еду и чистую воду, гуманное лечение, доступ к медицинскому уходу для помещенных в карантин должны быть защищены. Эти люди также имеют право на получение информации и свободное выражение мнения.

По словам Бачелет, карантины, ограничивающие свободу передвижения, «должны быть пропорциональными риску, ограниченными по времени и безопасными».

Верховный комиссар ООН отметила, что вспышка коронавируса в мире на сегодняшний день является экзаменом для современного общества.

Тем временем ранее мэр Москвы Сергей Собянин направил письмо послу Китая в России Чжан Ханьхуэю, в котором обосновал проверки граждан Китая столичными властями заботой об охране здоровья жителей и гостей мегаполиса.

В письме говорится, что городские власти принимают меры, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции.

Мэр Москвы отметил, что граждане любых государств «на недискриминационной основе» при въезде в Россию из районов, где выявили коронавирус, получают постановление о необходимости в течение 14 дней строго соблюдать режим изоляции.

Собянин также привел данные о том, что с 22 февраля в Москве было выявлено 88 нарушителей данного режима, 80 из которых были китайцы.

На этом основании мэр Москвы попросил китайского посла с пониманием отнестись к вынужденным мерам и призвать соотечественников соблюдать режим изоляции. Нарушение постановления санитарного врача грозит выдворением из страны.

Напомним, число жертв нового коронавируса в Китае возросло до 2 тыс. 715 человек, выздоровели более 29,7 тыс. человек, количество случаев заражения с момента вспышки заболевания составило 78,5 тыс.

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