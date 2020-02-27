Дочь Шойгу назначена управляющим венчурного фонда АФК «Система»

Дочь министра обороны Сергея Шойгу Ксения станет управляющим партнером создаваемого АФК «Система» венчурного фонда Sistema SmartTech, сообщила пресс-служба компании.

Как пишут «Ведомости», Ксения Шойгу закончила МГИМО по специальности «Международные экономические отношения».

Карьеру начала помощником заместителя руководителя в «Ростехнадзоре». В 2013 году стала старшим аналитиком департамента проектного и структурного финансирования «Газпромбанка».

Позднее стала советником заместителя председателя правления банка. С 2015 года Шойгу занимается организацией спортивных проектов «Лиги героев». Сейчас Ксения развивает собственную инвесткомпанию «Кэпитал перформ».