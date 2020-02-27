Стали известны детали проекта транспортной стратегии России до 2036 года

В России разработан проект транспортной стратегии до 2036 года, который предполагает значительный рост грузовых и пассажирских перевозок. Эксперты предположили, что авиаперевозки увеличатся в три раза, а потенциал роста грузопотока на Северном морском пути оценили консервативно – только до 105 млн тонн.

Транспортная стратегия России до 2036 года предполагает два сценария развития событий, передает «Коммерсант».

В базовом сценарии на первом этапе (до 2024 года) предусмотрено исполнение майских указов, в том числе увеличение пропускной способности БАМа и Транссиба до 180 млн тонн, развитие автодорожного коридора Европа – Западный Китай и коридоров Север – Юг, полноценное развитие Севморпути (СМП). Также учитывается строительство ВСМ «Евразия».

Приоритетным направлением будет развитие сети федеральных автодорог с инвестициями 11 трлн руб.

На втором этапе (до 2036 года) предложено сосредоточиться на росте мобильности населения, стимулируя его через федеральные и региональные госпрограммы, разработанные на основе проектного управления.

Консервативный сценарий «предполагает сохранение текущих тенденций развития транспортной системы». Оно будет сдерживаться концентрацией населения в крупных городах и конкретно в Москве, низкой инвестиционной активностью, ростом нагрузки на бюджетную систему.

Также ожидаются повсеместное повышение роли городов и рост городского населения, допускаются резкие колебания спроса на перевозки экспортных массовых грузов, в первую очередь угля, что потребует создания значительных резервов пропускной способности транспортной сети.

Отдельное внимание уделяется адаптации транспортной системы к изменениям климата.

В базовом сценарии предполагается сокращение выбросов на приведенный тонно-километр от передвижных источников на 1,2% к 2025-му и на 6,3% к 2036 году, увеличение доли транспорта класса «Евро-5» и выше в общем парке в пять раз к уровню 2018 года, а также рост парка с гибридными и электродвигателями до 172,5 тыс. единиц.

При этом в обоих случаях быстрее всего будут расти грузоперевозки на воздушном и железнодорожном транспорте (прирост к уровню 2018 года на 67-74% и 56-62% соответственно), медленнее – на автомобильном (51–57%).

Погрузка железнодорожных грузов оценена консервативнее, чем предполагает долгосрочная программа развития ОАО РЖД до 2025 года.

Внутренний водный транспорт, по проекту стратегии, к 2036 году нарастит перевозки только на 33% к уровню 2018 года.

Отмечается, что по приросту перевозок пассажиров авиация будет кратно превосходить иные виды транспорта: к 2036 году пассажиропоток вырастет в три раза к уровню 2018 года, в то время как железная дорога и метрополитен не приблизятся и к 50% прироста.

Авиаподвижность населения к 2036 году должна увеличиться до 1,14-1,3 полета на человека в год, а общая транспортная мобильность – до 11,8-12,1 тыс. пассажиро-километров на человека в год. Количество субсидируемых региональных маршрутов вырастет до 225–235 к 2036 году.

Стратегия также предусматривает рост перевалки грузов морскими портами на 51-58%, до 1,23-1,29 млрд тонн.

При этом объем перевозок по Севморпути оценен консервативно: даже в базовом сценарии в 2025 году он составит 82 млн тонн, в консервативном – 65 млн тонн, а в 2036 году – 105 млн тонн и 85 млн тонн соответственно.

В данный момент официально запланирован рост грузопотока по СМП до 80 млн тонн к 2024 году, при этом НОВАТЭК собирается с 2027 года ежегодно вводить по линии сжижения газа на 6 млн тонн.

Предусматривается и значительное увеличение контейнерного транзита: после 2024 года в случае возможного снижения спроса на российский уголь, которое указывается как один из актуальных рисков для транспортной системы, высвобождающаяся провозная способность железных дорог может быть использована для транзита азиатских грузов.

Ожидается, что доходы российских предприятий от транзита в общем объеме доходов от международных грузовых перевозок увеличатся к 2036 году на 60-85%.

Ранее был утвержден план развития Севморпути до 2035 года, сформированный по прогнозам всех существующих и перспективных групп грузопотоков.

Сообщалось, что в стратегии предусмотрена реализация мероприятий федерального проекта «Северный морской путь» Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года, а также реализация дополнительных мероприятий, направленных на развитие сырьевой базы и СМП до 2035 года.