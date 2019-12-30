Утвержден план развития Севморпути до 2035 года

Глава российского правительства Дмитрий Медведев утвердил план развития инфраструктуры Северного морского пути до 2035 года.

Глава правительства поручил министерствам финансов, транспорта, торговли, экономического развития и госкорпорации «Росатом» при формировании федерального бюджета на новый финансовый год и плановый период предусматривать средства на реализацию мероприятий списка, передает РИА «ФАН».

Позднее госкомиссия по вопросам развития Арктики предоставит на утверждение в кабмин планы реализации крупных инвестиционных проектов в Арктической зоне России, направленные на развитие грузопотока по Севморпути.

План сформирован исходя из прогноза всех существующих и перспективных групп грузопотоков. В целом утвержденная стратегия развития морского маршрута включила 84 пункта. В ней предусмотрена реализация мероприятий федерального проекта «Северный морской путь» Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года, а также реализация дополнительных мероприятий, направленных на развитие сырьевой базы и СМП до 2035 года.

Ранее Россия сочла иностранное военное присутствие на Севморпути ненужным.

Северный морской путь – судоходный маршрут, главная морская коммуникация в российской Арктике. Проходит вдоль северных берегов России по морям Северного Ледовитого океана.