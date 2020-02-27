США назвали срок создания вакцины от коронавируса

Клинические испытания вакцины от нового коронавируса начнутся в США примерно через два месяца, применение – через год, заявил глава Национального института инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.

«Вероятно, это будет примерно через два месяца», – приводит его слова РИА «Новости».

Как заявил Фаучи, еще около трех месяцев понадобится, чтобы определить, насколько безопасно использовать эту вакцину. Применение вакцины для лечения пациентов может произойти через год.

Главный инфекционист страны считает, что «ответом на сдерживание коронавируса являются меры по охране здоровья населения», США не смогут «полагаться на вакцину в течение следующих нескольких месяцев», передает ТАСС.

Президент США Дональд Трамп заявил, что «работа над вакциной идет хорошо». По его словам, врачи заверили, что в США смогут «разработать относительно быстро вакцину на будущее».

Усилия США по борьбе с коронавирусом возглавит вице-президент Майк Пенс, этим делом займется «прекрасная команда», сказал Трамп. Пенс заявил, что угроза распространения коронавируса в США остается низкой.

Трамп также не считает, что распространение коронавируса в США «неизбежно». По его словам, «это может быть несколько больше, а может быть на небольшом уровне».

Президент подтвердил, что «в надлежащее время» США могут ограничить сообщение с затронутыми коронавирусом странами, но «сейчас не подходящее время».

Трамп сказал, что американские власти «готовы потратить столько, сколько необходимо», законодатели «могут делать все, что захотят». Президент США сообщил, что у Конгресса запросили 2,5 млрд долларов на борьбу с коронавирусом, в Республиканской партии звучат предложения направить на эти цели 4 млрд долларов, а в Демократической – 8,5 млрд.

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Трамп сообщил, что в США «всего 15 заболевших», еще «некоторое число» американцев «забрали из Японии», они «находятся на карантине».

«Мы посчитали, что это наша обязанность, их было в целом еще 42 человека», – заявил Трамп.

«Если посмотреть, что происходит у нас с 15 людьми, то они выздоравливают. Один достаточно сильно болен, но, надеюсь, и он выздоровеет. Остальные находятся в прекрасном состоянии», – сказал Трамп.

СМИ сообщали, что Трамп разозлился на своих помощников из-за решения разрешить 14 американцам, у которых выявлен коронавирус, вернуться в страну с борта лайнера Diamond Princess в Японии.

Напомним, директор Национального центра по иммунизации и респираторным заболеваниям США доктор Нэнси Мессонье заявила, что распространение коронавируса на территории Соединенных Штатов – это лишь вопрос времени.

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