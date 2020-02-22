Трамп обозлился из-за решения вернуть в США заразившихся коронавирусом американцев

Президент США Дональд Трамп разозлился на своих помощников из-за решения разрешить 14 американцам, у которых выявлен коронавирус, вернуться в страну с борта лайнера Diamond Princess в Японии.

Как сообщает Washington Post, Трампу согласился с тем, что здоровые американцы не должны находиться на одном судне с заболевшими людьми. Их планировалось вернуть в США, а тех, кто уже заболел или у кого заподозрено заболевание, должны были остаться в Японии.

В конечном итоге Госдеп и высокопоставленные чиновники из администрации США, как пишет WP, решили вернуть в страну 14 американцев, у которых был положительный результат при тестировании на коронавирус. Их поместили в изолятор, не проинформировав Трампа.

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Президент США узнал об этом только постфактум и «был зол, что с ним не посоветовались», добавляет автор статьи.

Лайнер Diamond Princess вышел из Иокогамы 20 января и вернулся обратно 3 февраля. Среди пассажиров был гражданин Китая, у которого обнаружили новый коронавирус. Мужчина сошел 25 января в Гонконге. По решению властей Японии на судне, где находились около 3,7 тыс. пассажиров и членов экипажа из 50 стран, с 5 февраля был объявлен двухнедельный карантин. 20 февраля стало известно о смерти двух пассажиров лайнера. Заболели и находившиеся на судне россияне.

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